L'itinéraire meurtrier de "Rantanplan", narcotrafiquant marseillais extradé du Maroc vers la France

Karim Harrat dit "Rantanplan" a été extradé du Maroc vers la France mardi, un narcotrafiquant âgé de 34 ans.

Rantanplan n'est pas seulement le chien de Lucky Luke mais également une figure du trafic de stupéfiants: Karim Harrat. Ce Marseillais a hérité de ce surnom au début de sa "carrière" de narcotrafiquant. Le "Rent" ou "Rantanplan", parce "c'était encore le chien de la bande", c'est ce que raconte un autre trafiquant dans les colonnes du journal Le Monde.

Une petite main, servile, mais très vite, il grimpe les échelons. Une ascencion fulgurante dans le milieu, notamment car des chefs sont arrêtés. Il prend le relais, et à partir de 2020, Karim Harrat devient une figure importante du monde de la drogue à Marseille.

Il s'installe à Dubaï, acquiert une maison, et comme beaucoup de "barons" de la drogue, il gère son réseau à distance. Laissant les petits jeunes se faire tuer, pour gagner quelques bandes de territoire.

Arrêté au Maroc

Agé de 34 ans, il a été arrété en novembre 2021 à Casablanca, sur la base d'un mandat d'arrêt européen. Mais la procédure d'extradition a duré plus d'un an, et il a été remis aux autorités françaises seulement mardi.

Désormais, il va devoir s'expliquer sur 4 dossiers, dont trois affaires marseillaises. Parmi elles, un triple homicide fin 2019: deux corps sont retrouvés dans un véhicule, carbonisés et le troisième démembré à la tronçonneuse.