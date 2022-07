La jihadiste Emilie König mise en examen et placée en détention provisoire après son retour de Syrie

Rapatriée ce mardi de Syrie, la jihadiste Émilie König, est accusée d'avoir recruté pour le compte de Daesh et d'avoir appelé à commettre des attaques en Occident.

Emilie König, l'une des jihadistes françaises les plus connues, qui a été rapatriée mardi de Syrie, a été placée en détention provisoire après avoir été mise en examen par un juge antiterroriste, a constaté l'AFP lors d'une audience devant le juge des libertés et de la détention (JLD).



Cette femme de 37 ans, accusée d'avoir recruté pour le groupe Etat islamique (EI) et appelé à commettre des attaques en Occident, était visée par un mandat d'arrêt et a été mise en examen à son arrivée à Paris pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.