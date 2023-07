Landes: un détenu qui s’était évadé a été retrouvé en pleine féria

A Mont-de-Marsan, samedi dernier, la police a retrouvé un détenu qui s’était évadé de prison au beau milieu des Fêtes de la Madeleine.

Un détenu évadé depuis 15 jours a été retrouvé... en pleine féria landaise. Cette homme a été arrêté samedi dernier en pleines Fêtes de la Madeleine, un festival incontournable à Mont-de-Marsan, dans les Landes, chaque mois de juillet. Avec 10.000 festivaliers cette année et parmi eux, cet homme de 22 ans qui s’est fait surprendre par les policiers en pleine tentative de vol de voiture.

Visiblement très alcoolisé au moment de son arrestation, le festivalier nie la tentative de vol et insulte les forces de l'ordre. En fouillant leurs fichiers, les policiers se rendent compte que le jeune homme qu'ils viennent d'arrêter est un détenu évadé et recherché depuis 15 jours dans le département. Il s'était échappé de la prison de Gradignan, en Gironde, deux semaines plus tôt.

En semi-liberté au moment de l’évasion

Il était en détention depuis six mois pour des faits de vol, déjà. Mais il était passé depuis quelques semaines en régime de semi-liberté, qui permet à un détenu de quitter la prison la journée pour des activités, personnelles ou professionnelles. Le détenu avait profité d'une permission de quatre heures pour s'évader. Et il était, depuis, sous le coup d'un mandat de recherche.

Depuis samedi, fin des festivités et retour à la case prison pour le fugitif... Il sera jugé prochainement à Bordeaux pour son évasion, pour laquelle il risque trois ans d'emprisonnement supplémentaires et 45.000 euros d'amende. Son régime de semi-liberté a également été levé.