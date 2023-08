Le Conseil d’État suspend la dissolution des Soulèvements de la Terre

Le Conseil d'État annonce la suspension de la dissolution des Soulèvements de la Terre prononcée le 21 juin dernier en Conseil des ministes. Il rendra une décision définitive sur le fond à l'automne.

Dissolution suspendue. Le Conseil d'État annonce la suspension de la dissolution du mouvement "les Soulèvements de la Terre". Cette décision prise par le Conseil des ministres le 21 juin dernier a été jugée comme portant atteinte à la liberté d'association et le Conseil a estimé que les élements apportés par le ministère de l'Intérieur quand à la caractérisation comme soutien aux agissements violents contre les personnes n'étaient pas suffisants.

"Pour qu’il soit fait droit à la demande de suspension en référé, deux conditions doivent être remplies : que la mesure en cause caractérise une situation d’urgence et qu’il y ait un doute sérieux sur sa légalité. Les juges des référés du Conseil d’État estiment que ces deux conditions sont remplies", explique dans un communiqué la plus haute des juridictions de l'ordre administratif.