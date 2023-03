Le corps d'une escort-girl brûlé et enterré: un Français jugé à Annecy

Soheil Sabet est accusé d'avoir participé au meurtre de Marlène une escort-girl française en Suisse. Avec son complice, ils auraient ensuite mis le corps dans une valise avant de le brûlé et de l'enterrer dans une forêt en France. Il encourt la prison à perpétuité.

Trois ans et demi après la mort brutale d’une escort-girl française en Suisse, Marlène, c'est le début du procès d’un des prévenus ce lundi devant la Cour d’assises de Haute-Savoie, à Annecy.

Une affaire sordide où deux hommes sont accusés d’avoir tué la jeune femme avant de la transporter en France dans une valise pour brûler son corps dans une forêt de ce département.

Soheil Sabet, 21 ans, doit comparaître jusqu'à jeudi pour des faits de "vol avec violence ayant entraîné la mort" et "atteinte à l'intégrité d'un cadavre". En septembre 2019, ce Français est contacté par un suisse, un ancien codétenu de son frère. Il lui promet beaucoup d’argent s’il aide à pénétrer chez une escort-girl à Genève pour voler des liasses de billets.

L'autre homme jugé en Suisse

Mais selon le prévenu, la jeune femme se serait débattue et son complice l’aurait étouffé avec un coussin. Les deux hommes mettent alors son corps dans une valise et prennent un taxi jusqu’à la frontière. Avant de prendre un autre taxi jusqu’à Evian. C’est là, dans une forêt voisine, que le corps est brûlé et enterré.

“Sur cette deuxième vague des événements, il acquiesce en ses responsabilités en disant qu’il a suivi en cela les instructions qui lui étaient données par l’autre protagoniste du dossier. Il y a forcément, c’est ce qu’il dit, un qui a eu l’ascendant sur l’autre, et ça n’était en aucune façon prévu. Les choses ont dégénéré”, indique Richard Zelmati, avocat du prévenu.

Son client encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le suisse, actuellement en détention, sera jugé dans son pays.