Le Mans: un homme condamné pour avoir volé le futur album de Taylor Swift, des risques de fuite

Au Mans, vendredi dernier, un homme a été condamné pour avoir volé le futur album de Taylor Swift.

Un homme condamné pour avoir volé le futur album de Taylor Swift, la star aux 50 millions d’albums vendus. Ses prochaines chansons inédites, qui doivent sortir dans quelques semaines, risquent de fuiter. En tout cas, elles ont été au cœur d’un procès vendredi dernier, devant le tribunal du Mans.

Sur le banc des prévenus, un intérimaire d’une quarantaine d’années, jugé pour avoir volé dix exemplaires du prochain album de Taylor Swift. En fait, cet homme en réinsertion a travaillé dans une entreprise française qui presse les disques et imprime les pochettes du futur album. Et dans un entrepôt, il en a donc volé une dizaine la semaine dernière et les a mis en vente sur internet.

Il manque des exemplaires

Les deux premiers sont partis pour 25 euros pièce. Mais les suivants, à 50 euros l’unité, c’est une responsable RH de l’entreprise qui les a rachetés… pour démasquer le vendeur, qui a tenté de s’enfuir par le toit de chez lui quand la police est venue l’arrêter.

Au tribunal, il a expliqué qu’il avait fait ça par opportunisme, pour boucler ses fins de mois, lui qui a déjà 24 condamnations. Résultat: huit mois de prison ferme au total. Mais pour le géant de la musique Universal, l’affaire n’est pas terminée, car plusieurs exemplaires du prochain album de Taylor Swift n’ont pas été retrouvés… Ceux qui les ont peuvent les rendre. Sinon, ils risquent des poursuites pour recel.