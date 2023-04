Haut-Rhin: le mineur soupçonné de préparer une "action violente" mis en examen

L'adolescent de 14 ans, soupçonné de préparer une "action violente" et interpellé mardi dans le Haut-Rhin, a été mis en examen ce jeudi pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Un jeune adolescent de 14 ans soupçonné de préparer "une action violente" et qui avait été interpellé mardi à Rosenau (Haut-Rhin), a été mis en examen ce jeudi pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a appris RMC. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Selon son avocat, Maître Lumbroso, il ne passera pas la nuit en prison car il rejoindra un dispositif d’accompagnement pour la scolarisation et l’inclusion (Dasi). C'est un projet pédagogique destiné aux jeunes potentiellement en voie de radicalisation.

D'après Me Lumbroso, il vivra en semi-autonomie avec un éducateur présent 24h/24 et sera suivi par un psychologue deux fois par semaine. Il devrait y passer six mois pour enrayer la dynamique qui semble avoir mené le parquet national terroriste à agir.

Des explosifs retrouvés à son domicile

Ce garçon avait donc été arrêté mardi matin chez lui par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). "Dans le cadre de son travail de renseignement", la DGSI avait "détecté" ce profil.

L'adolescent, lui-même musulman, était actif sur Telegram et avait téléchargé des vidéos de l'État islamique. Il échangeait également avec un sympathisant de cette organisation.

Des perquisitions ont eu lieu chez sa mère et chez son grand-père mardi et des produits explosifs ont bien été saisis.

Une passion pour le bricolage et les explosifs

D'après sa famille, cela n'a rien à voir avec une quelconque radicalisation. Elle affirme que l'adolescent bricole depuis son plus âge et sa passion pour les explosifs n'est pas un secret.

Sa mère commandait même régulièrement pour lui des composants de ces "pétards", notamment des mèches et de la poudre, et supervisait ses expériences. Passionné de chimie et d'informatique, il est entré en seconde professionnelle, spécialité électronique à 14 ans, après avoir sauté une classe.