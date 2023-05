"Le visage et les bras brûlés": un policier gravement blessé par un cocktail molotov à Paris

Les heurts ont été nombreux dans les cortèges du 1er-Mai lundi en France. Notamment à Paris où un policier a été blessé gravement par un cocktail molotov. L'homme a été blessé au visage et au bras. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Les images illustrent d'elles-mêmes la violence de la scène. En pleine manifestation du 1er-Mai lundi à Paris, sur le boulevard Voltaire, dans une tête de cortège constituée d'éléments plus violents, un cocktail molotov explose au milieu des policiers.

Deux membres des forces de l'ordre prennent feu. L'un est au sol. Ses collègues s'empressent d'éteindre les flammes sous les jets de projectiles. Le policier est ensuite évacué. Il souffre de graves brûlures au visage et aux mains. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a pris la parole lundi soir pour donner des nouvelles du policier visé, tout en apportant de nouveau son soutien à l'ensemble des forces de l'ordre.

“Un homme de la compagnie a été brûlé dans cette image que l’on voit. C’est un cocktail molotov qui a été jeté sur lui. Le policier a été blessé gravement. Il a le visage et les bras brûlés. Son pronostic vital n’est pas engagé, mais nous espérons qu’il se porte mieux dans les heures qui viennent. Je veux redire mon soutien aux policiers et gendarmes blessés et il faut que cette violence soit condamnée par tout le monde”, a-t-il appuyé.