Manifestations du 1er-Mai: violences et dégradations des black blocs à Lyon, Paris et Nantes

Des actions violentes ont été menées par des groupes de black blocs à Lyon, Nantes et Paris, en marge des manifestations du 1er-Mai. Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées.

Des dégradations ont été commises par des groupes de black blocs dans plusieurs villes de France, en marge des manifestations pour la Fête du travail, ce 1er-Mai.

À Lyon, les heurts ont commencé en début de cortège environ 1h30 après le départ de l'impressionnant défilé: des jets de projectiles ont visé à plusieurs reprises les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des tirs de grenades lacrymogènes.

Au moins deux voitures ont été incendiées sur le parcours, des actes de vandalisme menés par des perturbateurs cagoulés et habillés de noirs ont visé des abribus, des commerces, des banques, des assurances et des agences immobilières, avec incendies de poubelles et de détritus. Une supérette a été pillée, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

La préfecture du Rhône a fait état de quatre interpellations.

Un manifestant blessé à la main à Nantes

À Nantes, des heurts entre black blocs et forces de l'ordre ont également éclaté. Des magasins ont aussi été pris pour cible: les vitres d'une boutique Uniqlo en centre-ville ont été brisées par des pavés au premier étage, le rez-de-chaussée du magasin étant protégé par des panneaux de bois à la suite de dégradations lors d'une précédente manifestation, selon une journaliste de l'AFP.

La police a interpellé au moins 14 personnes, selon la préfecture. Un manifestant a d'ailleurs été blessé à la main et pris en charge par le Samu.

À Paris, des premiers incidents ont eu lieu dès le départ de la manifestation, vers 14h15. De gros pétards ainsi que des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre depuis le pré-cortège, composé de plusieurs centaines de manifestants vêtus de noir. Plusieurs commerces ont vu leurs vitrines caillassées, notamment des agences bancaires et immobilières, un magasin de photocopies, ainsi que du mobilier urbain.

Au moins 30 interpellations à Paris

"Le préfet de police, compte tenu des nombreuses dégradations commises, a décidé de l'intervention des forces dans le pré-cortège pour mettre un terme aux incidents et séparer le pré-cortège du cortège syndical", a indiqué la préfecture de police (PP).

Selon la même source, 2.740 contrôles avaient été effectués à 14h10, avant le départ de la manifestation. À 15h, 30 personnes avaient été interpellées, selon la PP.