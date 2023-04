Lyon: un concert annulé à la basilique après des "menaces", selon l'organisateur

Sous la pression et après des "menaces de violences sérieuses", un concert de DJ et de rappeurs prévu sur le toit de la basique Notre-Dame de Fourvière à Lyon, a été annulé.

Un set de DJ et de rappeurs, prévu jeudi prochain sur le toit de la basilique de Lyon, a été annulé après des "menaces de violences sérieuses", a affirmé vendredi l'organisateur du concert, le collectif Quai de Saône. La Fondation Fourvière, propriétaire de l'édifice, a pour sa part fait seulement état de "graves dissensions" dans un communiqué publié jeudi, qui annonce sa décision d'annuler l'événement.

La programmation de la manifestation musicale, le 27 avril sur les toits de Notre-Dame de Fourvière, "a suscité de nombreuses réactions qui divisent et génèrent de graves dissensions", explique-t-elle son site internet.

"Les événements soutenus par la Fondation Fourvière doivent nécessairement se vivre dans un esprit de rassemblement et de paix", souligne la Fondation, dont "l'objectif (...) est de créer des passerelles entre patrimoine, culture et religion". "Puisque ce n'est manifestement plus le cas, la Fondation décide qu'elle n'est plus en mesure d'accueillir un tel événement sur son site", poursuit-elle.

"Coup de massue"

"C'est un coup de massue pour notre collectif qui prépare cet événement depuis plus de 3 ans et un précédent très inquiétant pour la culture lyonnaise", a déploré dans un communiqué le collectif Quai de Saône. Quai de Saône (QDS), qui avait convié 5 DJ et rappeurs, évoque "des menaces de violences sérieuses" de "groupes d'individus", en citant les propos de la fondation lors d'une réunion tenue jeudi, selon lui, entre coorganisateurs du concert.

"Craignant des débordements et des risques pour la sécurité du public, la basilique de Fourvière a décidé de plier aux exigences d'une minorité d'individus", explique le collectif.

Un groupuscule identitaire se félicite de l'annulation

"C'est une immense tristesse. Nous avons fait un travail de médiation énorme depuis le début pour que ce projet soit parfait, bien ficelé avec la religion et la Fondation et là, c'est tout détruit par des menaces de violence", a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole du QDS qui a travaillé le projet avec un prêtre du diocèse.

"Pour dédiaboliser la musique électronique, on s'était dit que la basilique était la meilleure chose à faire symboliquement (...). On a présenté le projet au corps religieux, un peu réticent au début, mais il a fait confiance à la jeunesse et on a travaillé la programmation ensemble", a-t-il ajouté.

Parmi les artistes invités, des Lyonnais pour l'essentiel comme le rappeur catholique GAB et le rappeur El Bobby. "Il n'y a évidemment aucun propos grossier ou parole blasphématoire dans leurs chansons", a conclu le porte-parole.

Le groupuscule identitaire Les Remparts, installé dans le Vieux-Lyon, s'est félicité de cette annulation sur Twitter.