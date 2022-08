Lyon : un homme de 25 ans décapite son père à l'arme blanche

Horreur à Saint-Priest (Rhône), proche de Lyon, où un homme de 60 ans a été retrouvé décapité. Son fils de 25 ans a été arrêté alors qu'il déambulait proche du corps.

Un sexagénaire a été décapité à l'arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Priest, dans l'agglomération lyonnaise et son fils de 25 ans, interpellé sur les lieux, a été arrêté, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.



Les premiers éléments de l'enquête sur ce "meurtre par décapitation" montrent que l'homme placé en garde à vue a "tué son père âgé de 60 ans au moyen d'un couteau de cuisine", a indiqué le parquet de Lyon à l'AFP.



Dans la nuit, "vers 2h du matin, la police municipale alerte la police nationale de la découverte d'un corps décapité sur un parking. Les policiers municipaux signalent qu'un homme déambule avec une tête dans une main et un couteau dans l'autre", selon une source proche du dossier.



Des policiers de la BAC, arrivés en renfort, sont parvenus à interpeller cet homme "qui a tenté de leur donner des coups de couteau, sans les blesser", selon la même source.



Le suspect, un Marocain en situation régulière, est connu "pour des faits de droit commun, des différends familiaux sur fond d'alcool et stupéfiants", selon cette même source.



L'homme qui a été placé en garde à vue n'est pas connu pour des faits de radicalité, selon la même source.



L'enquête confiée à la Sûreté départementale du Rhône "devra déterminer les circonstances exactes de ce drame ainsi que son mobile et approfondir la personnalité de son auteur", selon le parquet de Lyon.