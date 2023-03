Maillot de Toulouse floqué Merah: deux individus condamnés pour apologie du terrorisme

Deux personnes ont été condamnées, vendredi par le tribunal judiciaire de Colmar, à trois et quatre mois de prison pour "apologie du terrorisme", dans l'affaire du maillot du Toulouse FC floqué au nom de Mohamed Merah.

L'affaire avait ému Toulouse et son club de football. Deux personnes ont été condamnées, ce vendredi, en comparution immédiate, à trois et quatre mois de prison pour "apologie du terrorisme" pour avoir floqué et porté un maillot du Toulouse Football Club au nom de Mohamed Merah pour l'un et d'en avoir diffusé la photo sur les réseaux sociaux pour l'autre.

L'enquête du parquet de Toulouse puis du parquet de Colmar a permis de retrouver ces deux individus.

"Dans les téléphones des prévenus ont été retrouvées des photographies du drapeau du groupe terroriste DAESH, et des terroristes Cherif et Said Kouachi, Abdelhamid Abdaaoud, Amedy Coulibaly, ainsi qu'une photographie torse nu avec la légende suivante : 'Mohammed MERAH serait fier de moi s'il était encore en vie'" explique le parquet.

La peine de prison est assortie d'un sursis probatoire de 24 mois avec obligation d'effectuer un stage de citoyenneté. Les deux condamnés, 21 et 23 ans, natifs de Colmar et Selestat, n'ont pas d'antécédents judiciaires et sont interdits par la justice d'entrer en contact l'un l'autre. L'un des deux prévenus a aussi l'interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.

"Un flocage abject et honteux" pour le Toulouse FC

En janvier dernier, le club de Toulouse s'était indigné de ce flocage "abject et honteux" au nom de Mohamed Merah avec le nombre 7, nombre des victimes du terroriste des attentats du printemps 2012. Le clubs était alors "s'insurgé de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance, et affirme que ledit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du Club".

Le 19 mars 2012, Mohamed Merah avait tué par balles trois enfants et un enseignant juifs dans le collège-lycée Ozar Hatorah, à Toulouse, après avoir abattu trois parachutistes d'origine maghrébine à Toulouse et à Montauban les jours précédents. Il a été tué le 22 mars 2012, après un siège de 32 heures de son appartement par le Raid.