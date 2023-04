Marseille: "Toujours espoir de peut-être retrouver des victimes vivantes" selon les sapeurs-pompiers

Après l'effondrement d'un immeuble à Marseille dans la nuit de dimanche à lundi, deux personnes sont toujours recherchées. Dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Jean-Paul Bosland, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, assure que l'espoir de les retrouver vivantes existe encore.

Six morts et deux disparus. C’est le bilan dramatique de l’effondrement d’un immeuble à Marseille, rue de Tivoli, dans la nuit de dimanche à lundi. Plus de 48 heures après, deux personnes sont encore recherchées. Les opérations de secours se poursuivent, alors que l’enquête a démarré et devra déterminer les raisons de l’effondrement. Selon Jean-Paul Bosland, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, il existe encore un espoir de retrouver des survivants dans les décombres. "On a toujours espoir de peut-être retrouver des victimes vivantes. Il suffit qu’un plancher se soit effondré un peu en oblique pour créer une poche de survie et laisser un espace à une personne", explique-t-il dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story.

"Les opérations de recherche qui se déroulent aujourd’hui à Marseille sont toujours très longues, ajoute-t-il. On est sur des bâtiments déstabilisés, avec un environnement hostile. Des bâtiments voisins ont aussi été touchés et déstructurés. Il y a eu des effondrements secondaires. Les opérations consistent à faire d’abord de la recherche pour localiser le nombre de personnes dans les décombres, et ensuite faire l’opération de sauvetage. Quand vous évoluez, vous démontez les décombres un par un. Cela nécessite aussi de sécuriser cette zone d’avancée, donc c’est forcément très long. Et au début, avec le feu, les fumées freinaient l’opération de recherche par les chiens."

"Une explosion au gaz est forcément assez puissante"

Pourquoi cet immeuble s’est-il effondré? Ce bâtiment n’était pas en état de péril selon les premiers éléments. Une fuite de gaz pourrait avoir provoqué l’explosion, puis l’effondrement. Jean-Paul Bosland appelle à bien réaliser l’entretien des chauffages au gaz. "Les témoignages sont clairs et font état d’une explosion, indique-t-il. On le voit avec des destructions en périphérie. Le parquet travaille sur l’origine exacte, gaz ou pas gaz. Avec le gaz, les précautions à prendre, c’est l’entretien régulier de l’ensemble du réseau, des chaudières, de manière à ce qu’il n’y ait pas de fuite. Une explosion au gaz est forcément assez puissante. C’est une accumulation de gaz qui provoque un choc très fort dès le début et déstabilise l’ensemble des bâtiments."