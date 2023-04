EN DIRECT Immeuble effondré à Marseille: six morts, les secours et l'enquête se poursuivent

Les enfants de l’école de la rue Tivoli sont accueillis ce mardi dans des centres mis en place par la mairie. Leur école élémentaire doit rouvrir jeudi. "On nous a annoncé une réouverture jeudi matin, avec une écoute psychologique pour les enfants, explique sur RMC Arnaud Dupleix, le président de l’association des parents d’élèves et papa d’Oscar (7 ans). Il y a un dispositif d’accueil aujourd’hui (mardi), organisé par la mairie et ses services. Il y a trois centres, trois lieux différents, par niveaux, par âge. Sur les lieux, il y aura un psychologue scolaire et les enseignants attachés au niveau de l’enfant qui seront présents. Ça va être un moyen de libérer la parole. On va pouvoir écouter les enfants, les faire parler, aujourd’hui. Ils vont être avec des personnes rassurantes. Et ça va permettre aux patents de s’appuyer sur d’autres personnes. On va voir, on en saura un peu plus ce soir."