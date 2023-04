Niort: la police lance un appel à témoins après la disparition d'un enfant de 7 ans

Marciano, 7 ans, a disparu à Niort (Deux-Sèvres), dimanche. Habitant du quartier de la Tour-Chabot, il a été vu la dernière fois vers 16h. La police lance un appel à témoins pour retrouver cet enfant, qui présente des troubles autistiques.

Il a échappé à la vigilance de ses proches et n'a pas été vu depuis. La police a lancé un appel à témoins pour retrouver le jeune Marciano, âgé de 7 ans et vivant dans le quartier de la Tour-Chabot à Niort (Deux-Sèvres).

Il a été aperçu pour la dernière fois dimanche 9 avril vers 16h au pied de son immeuble.

L'enfant présente des troubles autistiques et s'exprime principalement par des gestes.

Il avait un ballon de foot avec lui

D'après la police, une riveraine l'a vu entre 16h et 17h et lui a demandé s'il vivait là. Il a acquiescé d'un mouvement de tête, rapportent nos confrères de France 3. Pour être sure, cette femme lui a demandé à quel étage, mais n'ayant pas compris, elle a décidé de monter. Quand elle s'est retournée, l'enfant n'était plus là.

Lors de sa disparition, il était vêtu d’un short, d’un t-shirt, de chaussures de football à crampons et tenait un ballon de foot dans ses mains.

Toute personne qui détient des informations à propos de cette disparition inquiétante est priée de contacter le commissariat de police de Niort en composant le 17.