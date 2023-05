"On est perdu": une petite fille appelle les pompiers après un accident avec son père ivre au volant

Vendredi soir, un dispositif de recherche a été mis en place pour retrouver une petite fille de 9 ans, qui a alerté les secours, et son père, en état d'ébriété, après un accident de la route. La petite fille est saine et sauve ; le père a été condamné à un an de prison ferme.

Les sapeurs-pompiers de l'Oise ont reçu un coup de téléphone pas habituel vendredi soir. Au bout du fil, la voix d'une petite fille de 9 ans, Maelys, qui appelle les pompiers à l'aide avec le téléphone portable de son père. Ivre, il s'est endormi au volant de sa voiture, en plein milieu de la nuit et en plein milieu de la forêt, après avoir passé la soirée chez son oncle à Pimprez, explique Le Parisien. Sauf que la fillette ne sait pas où elle est: les phares sont éteints, elle a juste vu des arbres après la chute de la voiture de son père, 200 mètres en contrebas de la route.

Les pompiers restent en ligne avec elle, pour la rassurer, mais aussi pour identifier le lieu de la communication. Les forces de l'ordre arrivent à repérer l'antenne relais où le téléphone est connecté: "une zone dans le sud-ouest de Noyon" ont expliqué les gendarmes.

Trois fois plus d'alcool que la limite autorisée

Mais la zone est vaste. Il faut ratisser la zone: sept patrouilles de gendarmerie et 20 sapeurs-pompiers avec trois chiens sont déployés sur terre et un hélicoptère et des drones tournent dans les airs. Mais le temps passe et il n'y a plus de batterie sur le portable. Il s'éteint. La petite fille sera retrouvée vers 3 heures du matin, en bonne santé, malgré une légère hypothermie, dans la forêt de Laigue, dans la commune de Ribécourt-Dreslincourt.

Maelys est tout de suite emmenée pour des examens à l'hôpital de Compiègne, et le père de famille, 38 ans, est interpellé et placé en garde à vue. Les gendarmes ont relevé un taux d’alcool de 1,36 g d’alcool par litre de sang, près de trois fois la limite autorisée.

Un récidiviste

Mardi, il a été condamné à huit mois de prison ferme auxquels s'ajoutent quatre mois de sursis d'une précédente peine. En effet, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation: à deux reprises, il avait été victime d'un accident de la circulation, en s'étant endormi dans son véhicule. À chaque fois, il était ivre, à chaque fois il était accompagné de sa petite fille.

Le sursis révoqué sera effectué sous les verrous, et les huit mois avec un bracelet électronique à son domicile. De plus, son permis de conduire a été annulé.