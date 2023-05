Orne: une tentative de livraison de téléphones par drone échoue

Trois hommes ont tenté de livrer huit téléphones à un détenu de la maison d'arrêt d'Argentan (Orne). La livraison a été commanditée par un autre détenu, présent lui à la maison d'arrêt d'Angers (Maine-et-Loire).

C’est une tentative de livraison osée qui a échouée. Un détenu de la prison d'Argentan (Orne) a commandé huit iPhone à un autre homme, lui aussi détenu, mais dans la maison d'arrêt d'Angers (Maine-et-Loire).

Expéditeurs et destinataires discutent via le réseau social Snapchat, sur un groupe privé appelé "drones", comme le mode de livraison qu'ils ont choisi: les colis contenant les huit téléphones seront accrochés en dessous de l'appareil. Les livreurs n'auront qu'à le télécommander par-dessus les murs de la prison, jusqu'à la cellule du destinataire. Ces livreurs, au nombre de trois, sont Nantais.

500 euros pour livrer huit téléphones

Cette mission ressemble pour eux à un véritable périple. Premièrement, ils doivent récupérer le drone à Roubaix, soit 6h30 de route aller depuis Nantes, puis 3h30 pour retourner jusqu'à la prison d'Argentan. Pour faire cette livraison, ils sont payés 500 euros à se partager à trois personnes, afin effacer la dette de l'un d'entre eux. Arrivés devant la maison d'arrêt, les trois hommes attendent trois heures du matin pour livrer la marchandise.

Manque de chance, une patrouille de police les repère. Dans l'habitable, les agents retrouvent la télécommande du drone et saisissent les téléphones et tout le matériel, y compris la voiture, une Audi A3. Interpellés, les trois livreurs ont reconnu les faits pendant leurs garde à vue. Sortis libres du commissariat, dimanche soir, ils seront bientôt jugés via une procédure de plaider-coupable.