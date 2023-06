Paris: enquête ouverte après le décès d'un homme de 63 ans en garde à vue

Selon les premiers éléments, l'homme âgé de 63 ans et toxicomane, aurait fait un malaise en cellule.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès d'un homme de 63 ans, retrouvé inconscient à Paris dans une cellule du commissariat du XXe arrondissement où il se trouvait en garde à vue, a indiqué jeudi le parquet de Paris

L'homme avait été placé, mercredi dans la nuit, en garde à vue pour recel de vol, a précisé le parquet de Paris, qui confirmait une information du Parisien.

Toxicomane

Retrouvé inconscient vers 23h45, son décès a été déclaré à 00h40. Selon une source proche de l'enquête, l'homme, qui était toxicomane, avait fait un malaise en cellule. Des policiers puis les secours lui ont prodigué des soins sur place, en vain, a précisé la même source.

Une autopsie a été "demandée en urgence", a indiqué le parquet, "afin de faire toute la lumière sur les causes du décès". L'enquête, ouverte en recherche des causes de la mort, a été confiée au commissariat d'un autre arrondissement, celui du XVe, et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été "avisée en observatrice".