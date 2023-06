Paris: le préfet de police interdit la conférence de Vincent Souleymane un prédicateur rigoriste

Partisan d'un islam rigoriste, le prédicateur Vincent Souleymane devait intervenir à une conférence intitulée "la Grande rencontre des jeunes musulmans" organisée par le site Etic Média.

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a interdit par arrêté à la demande de Gérald Darmanin la conférence prévue samedi à Paris à laquelle devait participer notamment le prédicateur Vincent Souleymane, partisan d'un islam rigoriste.

Vincent Souleymane devait intervenir, avec d'autres, à une conférence intitulée "la Grande rencontre des jeunes musulmans" organisée par le site Etic Média.

Parallèlement, le ministre de l'Intérieur a également demandé au préfet du Rhône d'étudier les moyens d'interdire une semblable conférence prévue dimanche à Lyon.

Des discours qui théorisent "l'infériorité des femmes"

Dans son arrêté, M. Nuñez fait valoir que parmi les intervenants figurent "des prédicateurs influents et imams rigoristes, qui s'inscrivant dans la mouvance salafiste des 'Frères musulmans' tiennent des discours diffusant une vision fondamentaliste et orthopraxique de l'islam radicalement hostile aux non-musulmans, aux 'sionistes', aux Occidentaux et aux musulmans éloignés du dogme salafiste".

Le préfet souligne aussi que leurs discours tendent à "légitimer la charia", à "théoriser l'infériorité des femmes" et à "dénigrer certaines valeurs phares de la République, telle que la laïcité et la liberté d'expression".

Il estime en outre qu'il y a "un risque sérieux" que soient tenus lors de cette conférence "des propos incitant à la haine et à la discrimination envers un groupe de personnes".