Paris: un gang de Roumains spécialistes du bonneteau démantelé, un policier en garde à vue

La police judiciaire a arrêté 22 personnes ce lundi à Paris, soupçonnées d'appartenir à un gang de Roumains, "les Scorpions", spécialisés dans le bonneteau. Un policier de la préfecture de police de Paris, soupçonné d'avoir été corrompu par le gang, a également été placé en garde à vue.

Un gang d'escrocs spécialisés dans le bonneteau, a été démantelé ce lundi à Paris. Le bonneteau, c'est l’un des plus vieux jeu d’argent du monde et aussi une escroquerie légendaire qui se pratique dans la rue à la sauvette, puisque c’est interdit. Et tout le monde ou presque a beau savoir que c'est une arnaque, le "jeu" fait toujours des victimes.

On rappelle le principe: trois cartes, deux noires et une rouge, ou bien trois gobelets et une petite balle sont étalés sur une table. Le maître du jeu les manipule, les mélange, vous misez et si vous retrouvez la carte rouge ou la balle, vous remportez deux fois la mise.

À chaque fois, des complices poussent les victimes, souvent des touristes, à rejouer de plus en plus, jusqu’à tout perdre à la fin. Et dès qu’ils voient un uniforme, les escrocs s’enfuient en quelques secondes.

1 million d'euros de chiffre d'affaires chaque année

Mais lundi après-midi, à Paris, la police judiciaire a déployé les grands moyens: une centaine de policiers ont été mobilisés permettant l'arrestation de 22 suspects d’après nos confrères du Parisien.

Le Raid et la BRI étaient même de la partie pour interpeller les leaders de ce réseau roumain surnommé les "Scorpions", comme le tatouage que portent ses chefs dans le cou.

D’après les calculs des enquêteurs, le gang brassait un chiffre d’affaires de plus d’1 million d’euros par an, rien que sur le secteur de la Tour Eiffel et du Trocadéro. Des sommes colossales, de quoi faire tourner la tête, y compris celle d’un policier de la préfecture de police qui aurait été corrompu. Il a lui aussi été placé en garde à vue.