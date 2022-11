Pattes fracassées, brûlures... Le chien d'un couple d'influenceurs recueilli après des maltraitances

Un staff âgé de 4 mois en mauvaise santé a été recueilli auprès de la police d'Argenteuil la semaine dernière. Il appartenait à un couple d'influenceurs.

La Fondation assistance aux animaux a recuilli la semaine dernière un chien qui appartenait au couple "d’influenceurs" Rop et Rocka FrenchRapQueen. Ces deux personnes avaient déjà exhibé dans un clip leur chiot, aujourd'hui âgé de 4 mois.

Vendredi 25 novembre, les équipes de l'association ont contactées par la brigade anti-criminalité d’Argenteuil (Val-d'Oise) pour leur confier ce jeune staff qui avait subi des sévices. Ils ont ainsi découvert un animal en "très mauvais état général".

"Il était maigrelet et malnutri, boiteux par des pattes fracassées, un corps parsemé de plaies et des cicatrices de cigarettes et d’acide qu’un vétérinaire diagnostiquera l’après-midi même, et mettra le jeune chien sous morphine", explique l'association dans un communiqué