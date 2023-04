Pays-Bas : le "serial donneur" de sperme est interdit de dons de gamètes

Le quarantenaire néerlandais, "serial donneur" de sperme et accusé d'avoir enfanté plus de 550 enfants dans le monde, a été interdit de don de gamètes par un tribunal.

Un tribunal néerlandais a interdit vendredi tout futur don de sperme au géniteur d'au moins 550 enfants, qui risque de devoir payer 100.000 euros chaque fois qu'il enfreindra l'interdiction. Une mère et la fondation Donorkind ("Enfant de Donneur") avaient engagé une procédure en référé contre ce "serial donneur" - Jonathan M., 41 ans, selon les médias néerlandais - constatant qu'il continuait de chercher de futurs parents sur les réseaux sociaux.

La plaignante avait, explique Donorkind, trouvé l'homme en 2018 via une plateforme de rencontres, sur laquelle il promettait d'engendrer un maximum de 25 enfants, conformément aux directives des cliniques néerlandaises pour éviter la consanguinité, l'inceste et les problèmes psychologiques des enfants de donneurs.

Entre 550 et 600 enfants

Le donneur avait en réalité engendré 100 enfants rien que dans les cliniques néerlandaises à l'époque, plus un nombre inconnu dans la sphère privée et via une clinique danoise qui a envoyé sa semence à des adresses privées dans divers pays.

Donneur depuis 2007, il a engendré au moins 550 à 600 enfants. Le tribunal a estimé qu'il était "suffisamment plausible" que cela ait ou puisse avoir des conséquences psychosociales négatives sur les enfants, évoquant des problèmes psychologiques autour de l'identité et des craintes d'inceste.

"Il est donc dans leur intérêt que ce réseau de parenté ne s'étende pas davantage", souligne dans un communiqué le tribunal du district de La Haye, qui interdit à l'homme de "faire don de son sperme à de nouveaux futurs parents".

100.000 euros d'amendes en cas de récidive

Celui-ci, qui avait donné son sperme à au moins 12 cliniques, risque d'avoir à payer 100.000 euros s'il viole cette interdiction, le tribunal estimant que "le donateur a délibérément mal informé les futurs parents sur le nombre des enfants qu'il avait déjà engendrés dans le passé", a ajouté le tribunal.

Ceux-ci sont désormais confrontés au fait que leurs enfants "font partie d'un vaste réseau de parenté, avec des centaines de demi-frères et sœurs, qu'ils n'ont pas choisis", a-t-il poursuivi.

Jonathan M. est également interdit de communiquer, notamment en ligne avec de nouveaux futurs parents sur son souhait ou sa volonté de leur donner du sperme. L'affaire est la dernière en date d'une série de scandales dans des affaires liées à la fertilité à frapper les Pays-Bas. En 2020, un gynécologue a été accusé, après sa mort, d'avoir engendré au moins 17 enfants avec des femmes pensant qu'elles recevaient du sperme de donneurs anonymes.