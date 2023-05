Pédopornographie: l'ex-maire d'Echenon condamné à 12 mois de prison

L'ancien maire d'Echenon (Côte-d'Or) a été condamné ce mardi à 12 mois de prison, assortis d'un sursis probatoire de deux ans avec obligation de soins, pour diffusion, détention et acquisition d'images à caractère pédopornographique.

C'est une décision qui permettra, sûrement, à la commune d'Échenon (Côte-d'Or) de passer à autre chose. L'ancien maire a été condamné ce mardi à 12 mois de prison, assortis d'un sursis probatoire de deux ans avec obligation de soins, indique son avocate, Me Elodie Mifsud. Dominique Lott était jugé pour diffusion, détention et acquisition d'images à caractère pédopornographique.

Il a également interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs. Sa peine comprend aussi une suspension des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans avec inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). De plus, il va devoir verser 500 euros de dommages et intérêts à la Fondation pour l'enfance.

Dominique Lott avait été interpellé avec 47 autres hommes en novembre 2022 lors d'un vaste coup de filet des policiers.

Il ne fera pas appel

"L’exploitation du matériel informatique le concernant faisait apparaître des fichiers images et vidéos mettant en scène des mineurs âgés de 5 à 15 ans, dans des poses suggestives, ou ayant des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes", indiquait à l’époque Olivier Caracotch, procureur de la République de Dijon.

Lors de sa garde à vue, le mis en cause avait partiellement reconnu les faits, avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. Il avait alors indiqué qu'il ne démissionnerait pas, mais il a fini par le faire.

D'après son avocate, l'ancien édile a décidé de ne pas faire appel de la décision du tribunal.