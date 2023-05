Policier renversé dans l'Isère: le parquet demande la mise en examen du conducteur

Mercredi, un homme, sous l'emprise de stupéfiants et alcoolisé, a renversé un commandant de police à Vienne (Isère), lors d'un contrôle routier. Ce vendredi, le parquet a demandé sa mise en examen et son placement en détention provisoire.

Mercredi en début d'après-midi, un policier tente d'effectuer un contrôle routier sur un rond-point de Vienne (Isère). Le conducteur, qui a fumé du cannabis et a 0,80 mg/l d'alcool dans le sand, force le passage et percute un policier. Hospitalisé à Lyon, il souffre "d'un traumatisme crânien et d'une fracture ouverte de la jambe".

Il roulait sans permis

48 heures plus tard, le pôle criminel du parquet de Grenoble a demandé la mise en examen pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique conduite d’un véhicule après avoir fait usage de stupéfiant et sous l'empire d'un état alcoolique, refus d’obtempérer, défaut d’assurance en récidive", du conducteur du véhicule, qui a été arrêté dans la foulée de l'incident. Le parquet demande aussi son placement en détention provisoire.

La mise en examen des deux passagers du véhicule, 17 et 19 ans, pour non-assistance à personne en danger, a été demandée. "Ces deux mis en cause n’ont pas été déférés et seront convoqués ultérieurement par le juge d’instruction", précise le communiqué d'Eric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble.