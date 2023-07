Procès de Kevin Spacey pour agressions sexuelles: l'acteur reconnu non coupable

L'acteur américain Kevin Spacey, a été reconnu, ce mercredi, non coupable par le tribunal qui le jugeait, à Londres, pour agressions sexuelles.

L'acteur américain Kevin Spacey a été reconnu mercredi non coupable d'agressions sexuelles sur quatre hommes à l'issue de son procès à Londres.

Après un mois de débats et après avoir délibéré pendant 12 heures et 26 minutes, les jurés ont déclaré la star - qui fête ses 64 ans mercredi - non coupable des neuf charges retenues contre lui. Au prononcé du verdict, l'acteur a essuyé quelques larmes et a fait des gestes de remerciements en direction des jurés.

>>> Plus d'infos à suivre