Refus d'obtempérer: une jeune femme de 18 ans tuée à Grenoble

A Grenoble, la nuit dernière, une jeune femme a été tuée par des tirs policiers après un refus d'obtempérer de son compagnon, qui était au volant de leur voiture.

Une jeune femme de 18 ans a été tuée par des tirs policiers la nuit dernière à Grenoble à l’issue d’une course-poursuite, qui avait débuté à 2h20, comme indiqué par France Bleu Isère. Son compagnon, qui était au volant, a d’abord commis un refus d’obtempérer à Saint-Martin d’Hères, dans la banlieue de Grenoble, avant d’ouvrir le feu en direction de la police, au niveau du carrefour de Savoie. Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur, poursuivi par les policiers, aurait tiré dans leur direction à trois reprises, sans faire de blessé.

La passagère touchée au cou

Au moment où le suspect et sa jeune passagère se sont retrouvés coincés dans une impasse, au bout de la rue Henri Tarze, les policiers qui les suivaient ont mis pied à terre pour interpeller le chauffard.

Ce dernier aurait alors passé la marche arrière et tenté de percuter les fonctionnaires, précise à RMC une source policière. Les agents ont alors ouvert le feu, blessant mortellement au cou la passagère de la voiture et touchant plus légèrement le conducteur, dont l’arme a été retrouvée dans le véhicule.

Le conducteur a tout de même réussi à reprendre la fuite et a finalement été stoppé un peu plus loin à Grenoble, par un autre équipage. Il a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. La passagère a été identifiée. Le suspect interpellé est un homme de 30 ans connu pour plusieurs condamnations, notamment violences aggravées. Une arme de poing a été saisie.

Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Grenoble, s’agissant de la tentative de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique et refus d’obtempérer. En parallèle, le parquet a ouvert une enquête pour les tirs effectués par les policiers et saisi l’IGPN de Lyon.