Retraites: pour Pap Ndiaye, il existe "des phénomènes" de violences policières

Interrogé sur France Inter sur la question de savoir s'il y avait en France des violences policières, le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye a affirmé vendredi qu'il existait des "phénomènes" de violences policières, alors que les critiques se sont multipliées contre le recours à la force jugé excessif envers les manifestants opposés à la réforme des retraites.

En 2020, lors du mouvement Black Lives Matter qui avait suivi le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd par un policier blanc aux Etats-Unis. Pap Ndiaye, historien de métier, avait affirmé qu'il fallait "aussi en France assumer cette notion de violences policières", a rappelé son interviewer.

"Comme historien, je parlais de violences policières", a déclaré le ministre, ajoutant: "J'ai d'autres fonctions actuellement. Il y a l'IGPN, j'ai entendu la cheffe de l'IGPN, j'ai entendu aussi le ministre de l'Intérieur". "Il y a des phénomènes sur lesquels l'inspection générale se penche", a-t-il répété.

"On peut les qualifier comme on veut, ces phénomènes existent"

Début avril, Gérald Darmanin avait annoncé que "36 enquêtes judiciaires" avaient été ouvertes par l'IGPN, "la police des polices", et 2 par l'IGGN (l'équivalent pour les gendarmes) depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, tout en estimant que les "violences policières" n'existaient pas. A la question de savoir si le vocable de violences policières le gênait, il a répondu : "On peut les qualifier comme on veut, n'empêche que ces phénomènes existent".

"Il y a trois ans, je parlais des Etats-Unis parce qu'on était dans le mouvement Black Lives Matter. Je disais que cette question se posait dans tous les pays du monde, y compris en France", a-t-il conclu.