Retraites: un cheminot éborgné dans la manifestation du 23 mars

Un cheminot, qui manifestait à Paris contre la réforme des retraites, a été blessé par une grenade de désencerclement ce jeudi 23 mars. Il a perdu l’usage d’un oeil, et compte déposer une plainte.

Un cheminot a été sévèrement blessé lors de la manifestation contre la réforme des retraites, jeudi 23 mars, à Paris. Selon un syndicaliste présent sur place, l'accident est survenu alors que le cortège était arrêté. Une grenade de désencerlement, d’après lui, serait à l’origine d’une grave blessure à l’oeil après avoir explosé.

"Ca s'est passé à Paris, en tête du cortège, juste avant d'arriver à l'Opéra. On pense qu'il a reçu un éclat de grenade de désencerclement mais on ne sait pas encore précisément", a ajouté Christophe Huguet, délégué SUD-Rail du Technicentre Sud-Est Européen, à Villeneuve-Saint-Georges, où travaille son collègue.

Un peu plus tôt dans la journée, le syndicat a dénoncé dans un communiqué "l'explosion des violences policières". "Nous mettons en garde le gouvernement sur sa stratégie de répression du mouvement social pour tenter de le faire taire", est-il écrit.

Dans un communiqué publié vendredi, le syndicat SUD-Rail écrit que "plusieurs militant-e-s SUD-Rail ont subi des attaques policières totalement incontrôlées et incontrôlables", citant le cas de ce cheminot et d'un autre, "roué de coups" et qui a eu "le crâne ouvert".

Lors de l'accident, la victime, qui travaille depuis plus de 25 ans à la SNCF, a été évacuée dans une rue voisine avant d'être prise en charge par les pompiers.

Le cheminot devrait porter plainte

Souffrant d'une fracture orbitale, le cheminot a été opéré en urgence dans la nuit de jeudi à vendredi. Toutefois, en dépit de l’opération, le chirurgien lui a annoncé qu'il ne verra plus de l'oeil gauche.

Délégué du personnel au centre de maintenance des TGV de la gare de Lyon, l'homme est décrit comme quelqu'un de pacifique par ses collègues.

Selon nos informations, il envisage de porter plainte et le syndicat annonce déjà qu'il l'accompagnera dans cette démarche.

Contactée, la prefecture de police de Paris confirme qu'un homme blessé à l'oeil a été pris en charge par les pompiers et indique que les causes des blessures restent à définir.