EN DIRECT Essence: "Nous avons 3-4 mois de stocks stratégiques et nous les utilisons"

Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story:

"C’est très compliqué à gérer, la nuit a été très, très longue. Nous avons eu près de 200 départs d’incendies. On a de très nombreuses dégradations. La situation est critique. Je voudrais très fermement condamner les exactions et ceux qui profitent de la mobilisation sociale pour casser, détruire. Mais on est sur des niveaux de mobilisation exceptionnellement hauts, avec une colère et une détermination du mouvement social qui va bien au-delà des éléments de radicalité qui investissent les manifestations. La situation est très préoccupante et elle ne peut pas durer comme ça pendant encore des jours et des semaines."

"Il y a une stratégie de pourrissement qui risque de conduire à un embrasement. Ce n’est pas que Paris, ce sont des dizaines de villes qui sont confrontées à cette situation. Nous sommes particulièrement inquiets pour les habitants en rez-de-chaussée et les commerces. On est dans une situation sociale quasi insurrectionnelle qui nécessite un geste politique très important de la part du gouvernement. Je donne une piste, essayer de ne pas promulguer la loi retraites et réengager très vite le dialogue avec les organisations syndicales."