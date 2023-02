Rhône: Léo, 19 ans, n'a plus donné signe de vie depuis une semaine

Depuis une semaine, Léo Bonnet, 19 ans, a disparu. Domicilié à Saint-Genis-les-Ollières (Rhône), il est sorti de chez lui pour se rendre à l'auto-école. Il n'y est, finalement, pas allé et n'a plus donné signe de vie depuis, de quoi inquiéter sérieusement ses proches. Une enquête a été ouverte.

Il y a beaucoup de questions, et peu de réponses. À Saint-Genis-les-Ollières, à côté de Lyon (Rhône), une enquête a été ouverte à la suite de la disparition de Léo Bonnet. Âgé de 19 ans, ce jeune homme n'a plus donné signe de vie depuis lundi 13 février.

Ce dernier devait se rendre à l'auto-école à quelques centaines de mètres de chez lui, mais n'y est finalement jamais allé. Sa mère, Annabelle, a fait le chemin plusieurs fois entre la maison et l'auto-école, mais n'a rien trouvé.

"Je suis dans l’inconnu, je ne sais pas en fait. Je ne sais plus, on se pose plein de questions", explique-t-elle.

Le jeune homme a seulement emporté son téléphone et ses clés de maison. Ce comportement ne lui ressemble pas. "Léo, même si on s’est fâché ou quoi que ce soit, au bout d’un moment il m’envoie un message pour me dire 'Maman, je vais bien'", ajoute Annabelle. Cette fois, elle n'a pas de nouvelles.

"J'espère qu'il passe la porte à tout moment"

Léo avait déjà quitté le domicile l'été dernier, mais s'était rendu chez un ami. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne savent rien. L'attente est interminable pour ses proches. "Ce sont des nuits saccadées, je me lève, je fume, je sors, je regarde la porte pour voir, parce qu’il a ses clés. J’espère qu’il passe la porte à tout moment", souligne sa mère.

Le jeune homme, demandeur d'emploi devait notamment se rendre à la mission locale jeudi pour consulter les formations disponibles, mais ne s'y est pas rendu non plus.

Selon les gendarmes, Léo était habillé d’un jean bleu et d’une chemise polaire bleue-grise à carreaux au moment de sa disparition. En cas d'informations, il faut contacter la brigade de Francheville au 04.78.59.40.40.