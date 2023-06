Sainte-Soline: cinq manifestants interpellés trois mois après la violente manifestation

Cinq hommes ont été interpellés ce mardi soupçonnés de vols et de violences lors de la manifestation contre les "mégabassines" à Sainte-Soline il y a trois mois.

Cinq hommes sont poursuivis pour des faits de violences et de vol survenus fin mars lors de la manifestation contre les "mégabassines" à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) et deux d'entre eux doivent comparaître jeudi, a annoncé le parquet de Niort.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue mardi par les gendarmes de la section de recherches de Poitiers chargés des enquêtes ouvertes après des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Deux d'entre eux, déjà condamnés dans le passé, ont été déférés au parquet jeudi en vue d'une comparution immédiate.

Des jets de pierres en direction des forces de l'ordre

Le premier, âgé de 42 ans, est poursuivi pour des violences à l'encontre des gendarmes chargés de protéger la "bassine" de Sainte-Soline les 25 et 26 mars. Selon le parquet, "il lui est reproché d'avoir jeté des projectiles et notamment des pierres" ; en récidive, il encourt 14 ans de prison.

Le second, âgé de 27 ans, est suspecté d'avoir "fait partie des groupes actifs de la manifestation ayant pour objectif de dégrader la réserve de substitution (...) et de commettre des violences sur les militaires de la gendarmerie".

"ACAB" écrit sur un camion de gendarmerie

La justice lui reproche aussi d'avoir inscrit "ACAB" ("All cops are bastards": "Tous les flics sont des bâtards"), sur un des camions qui a brûlé et d'avoir "sciemment recelé une veste de gendarmerie volée dans un des camions". Il encourt sept ans d'emprisonnement.

Les trois autres, âgés de 25, 26 et 27 ans, devront comparaître devant le tribunal correctionnel le 27 juillet. L'un est suspecté d'avoir "participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences" contre des personnes ou des biens ; les deux autres pour "recel de vol aggravé".