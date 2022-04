Seine-et-Marne: un ado de 16 ans poignardé à cinq reprises dans un lycée à Chelles

Un adolescent de 16 ans a été gravement blessé dans un lycée à Chelles (Seine-et-Marne) après avoir reçu cinq coups de couteau. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé.

Un lycéen de 16 ans a été poignardé dans son établissement à Chelles (Seine-et-Marne) et transporté à l'hôpital vendredi matin comme l'a révélé Le Parisien ce vendredi. Une information confirmée par l'AFP auprès du rectorat de Créteil et par une source policière.

En fin de matinée, "un individu s'est introduit dans le lycée Louis-Lumière à Chelles et a agressé un élève avec une arme blanche", relate le rectorat dans un communiqué.

Le suspect en fuite

Après une rixe, la victime a d'abord prise en charge par l'infirmière scolaire, il a ensuite été transporté en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Selon une source policière, son pronostic vital n'était pas engagé.

D'après les premiers éléments d'enquête, l'agresseur présumé est extérieur à l'établissement et s'est introduit avec une lame de 10 cm de long. Les cours ont été suspendus et une cellule d'écoute a été ouverte pour les personnels et les élèves, a ajouté le rectorat. L'enquête a été confiée à la police judiciaire alors que le suspect a pris la fuite après l'attaque.