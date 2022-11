Seine-Saint-Denis: un homme tué d'un coup de couteau

Un homme de 74 ans est mort des suites de ses blessures après avoir reçu un coup de couteau samedi à La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

Un homme de 74 ans (et non 87 ans comme indiqué par l'AFP, ndlr) a été tué d'un coup de couteau dans le dos samedi après-midi à l'une des entrées du parc départemental Georges-Valbon à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), a appris l'AFP ce lundi de source policière et auprès du parquet de Bobigny.

Vers 16H30 samedi, l'homme a reçu un coup de couteau dans le dos lui causant une plaie profonde, a relaté une source policière à l'AFP. Il est décédé des suites de ses blessures malgré l'intervention des secours.

Le suspect avait déjà tenté de s'en prendre à d'autres personnes

Le suspect a pris la fuite, d'après la même source. Selon une source proche de l'enquête, le suspect a tenté les jours précédents les faits de s'en prendre à d'autres personnes.

L'enquête a été ouverte pour "homicide volontaire" et confiée au service de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis, a indiqué le parquet.