Seine-Saint-Denis: un mort et plusieurs blessés dans un incendie à L'Île-Saint-Denis, près de Paris

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble à l'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), samedi matin, faisant un mort et plusieurs blessés.

Samedi, 10 heures du matin. Un incendie se déclare dans un immeuble d'habitation de l'avenue Maurie Thorez à l'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Dans un communiqué, la préfecture a annoncé qu'une personne était décédée dans ce feu et plusieurs ont été blessées.

Deux pompiers ont été hospitalisés en "urgence absolue" mais leur "état est stable" et huit habitants de l'immeuble ont été légèrement intoxiqués. Le feu est parti d'un appartement situé au neuvième étage (sur 11) de l'immeuble, ont précisé les pompiers de Paris.

Un périmètre de sécurité

Soixante engins et 195 pompiers sont mobilisés pour combattre cet incendie: "un important dispositif de sécurité, d'incendie et de secours a été déployé et un périmètre de sécurité a été mis en place" explique la préfecture.

Avec le dégagement de fumée, important, il est demande aux habitants du secteur de ne pas ouvrir leurs fenêtres et de ne pas solliciter les pompiers sur place mais de composer le 18. Un centre d'accueil a aussi été mis en place par la municipalité au gymnase Alice-Milliat.