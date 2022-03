Suisse: quatre Français sont morts après une chute du 7e étage d'un immeuble

Quatre Français d'une même famille sont morts après être tombés du septième étage d'un immeuble à Montreux, en Suisse. Selon la police, une cinquième personne, le fils de 15 ans, est hospitalisé dans un état grave.

Quatre Français d'une même famille sont morts ce jeudi après fait une chute de sept étages depuis le balcon de leur appartement à Montreux, en Suisse, a indiqué la police, en précisant qu'une cinquième personne est hospitalisée.

"Il apparaît que les cinq personnes sont les membres d'une même famille de ressortissants français: le père de 40 ans, son épouse de 41 ans, la soeur jumelle de celle-ci et la fille du couple, âgée de 8 ans, sont les quatre personnes décédées. Le fils, âgé de 15 ans, est hospitalisé dans un état grave", a indiqué la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Un mandat d'amener visait le père

"Selon les premières investigations, deux gendarmes se sont rendus dans un appartement de la rue du Casino pour exécuter un mandat d’amener délivré par la préfecture en lien avec la-scolarisation à domicile d’un enfant, explique la police vaudoise. Le mandat concernait le père, un Français de 40 ans domicilié dans cet appartement. Les gendarmes ont frappé à la porte et entendu une voix leur demandant qui était là. Après s’être annoncés, les gendarmes n’ont alors plus entendu de bruit dans l’appartement. Ne pouvant entrer en contact avec les éventuels occupants, ils ont quitté les lieux. Dans l’intervalle, un témoin a appelé la police pour signaler que des personnes étaient tombées depuis le balcon d’un appartement", indique la police du canton dans un communiqué.

Selon les témoignages recueillis par le média suisse, Le Matin, cette famille était plutôt discrète et avait emmenagé il y a trois ans. "On les voyait au garage, dans l’ascenseur. Des voisins ordinaires", indique un voisin. "On n’entendait rien de chez eux, le père ne disait jamais bonjour dans le couloir et commandait de nombreux colis presque quotidiennement», raconte a confié un voisin au média Le Temps.

Selon les médias suisses, plusieurs patrouilles de gendarmerie et de police, ainsi que des pompiers ont été dépêchées sur place.