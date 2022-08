"Toustes PD et gouines, ACAB": le diocèse porte plainte après des tags sur une église de Rouen

Dans la nuit du 13 au 14 août 2022, des propos injurieux ont été tagués sur l'église Sainte-Patrice de Rouen (Seine-Maritime). Le diocèse a annoncé, ce 16 août, qu'il avait porté plainte contre X pour dégradation de bien.

"Vos parents auraient dû avorter", "toustes pd et gouines", "acab", l'acronyme de "all cops are bastards" (tous les policiers sont des bâtards), ces phrases ont été taguées sur l'église Sainte-Patrice de Rouen (Seine-Maritime) dans la nuit du 13 au 14 août 2022.

Le diocèse de Rouen a annoncé, ce 16 août, qu'il avait porté contre X pour dégradation de bien. Les services municipaux, eux, sont intervenus pour effacer ces tags.

"Le diocèse partage l'émotion des fidèles catholiques et des habitants choqués par le caractère injurieux de ces tags et blessés par cet acte de vandalisme, d'autant plus pénible qu'il a été commis deux jours avant la fête de l'Assomption", indique-t-il dans un communiqué.

Cette église, édifiée au XVIe siècle, est classée monument historique depuis 1840.