"Tout le monde l’aimait": un Marseillais de 42 ans parmi les victimes de l’attaque à Djerba

Quatre personnes ont été tuées par un tireur ce mardi soir à Djerba (Tunisie), notamment devant la synagogue de la Ghriba. Benjamin Haddad, un Marseillais de 42 ans, figure parmi les victimes. Au micro de RMC, un cousin décrit "un homme toujours plein de joie".

La communauté juive sous le choc. Benjamin Haddad, un commerçant marseillais de 42 ans, a été tué ce mardi soir par un assaillant, un gendarme, aux abords de la synagogue de la Ghriba à Djerba (Tunisie), où des milliers de fidèles participaient à un pèlerinage. Son cousin tunisien, Aviel Haddad (30 ans), est également mort, ainsi que deux autres gendarmes. "Il exploitait une boulangerie casher à Marseille et était toujours prêt à aider les plus défavorisés de notre communauté", a indiqué le Consistoire israélite de Marseille.

Benjamin Haddad avait quatre enfants. "C’était un homme toujours plein de joie, qui n’avait que des amis, confie Greg, un cousin germain, au micro de RMC. Tout le monde l’aimait. C’était un mec qui connaissait énormément de monde à Marseille. Tous ceux qui le connaissaient, personne ne peut dire du mal de lui, c’est impossible. C’était quelqu’un de solaire. Il était toujours présent pour sa famille, ses enfants, sa femme, pour tout le monde. Il était discret. Quand on avait besoin, on savait qu’il était là. (Sa femme) Elle n’arrive pas à parler. Elle est au plus mal."

Un acte "aussi lâche qu'odieux"

"J’ai parlé avec des personnes qui le connaissaient. Elles me disaient que sa femme est enceinte, que c’était une personne exceptionnelle, un homme respectable. C’est bouleversant, ça nous montre que la vie ne tient qu’à un fil", explique aussi Laureen, une jeune avocate qui a vécu l’attaque à Djerba mardi soir.

Dans un communiqué, le Consistoire central de France "fustige cet acte aussi lâche qu'odieux, venu profaner ce moment unique de prières et d'union que partageaient des centaines de pèlerins rassemblés au sein de la synagogue". Le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, et le président du Consistoire central, Elie Korchia, "sont en lien avec le Ministère des Affaires étrangères pour garantir le rapatriement des corps de leurs proches au plus vite en France", a précisé le Consistoire.