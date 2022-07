Un homme abattu par la police en plein centre-ville à Grenoble

Un homme armé a été abattu par la police dans le centre-ville de Grenoble, ce jeudi soir. Il avait mis en joue les policiers avant d'être tué.

Un homme a été tué jeudi en fin d'après-midi dans le centre-ville de Grenoble par un tir de la police, annonce le parquet de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné libéré.

Selon le quotidien régional, l'homme était armé et circulait en scooter, place d'Aprvril , dans le centre-ville de la capitale de l'Isère, avec un autre individu. La BAC, prévenue vers 18 heures et dépêchée sur place, a été mise en joue par l'homme armé. La police a répliqué et l'un des deux hommes sur le scooter a été tué. Il n'y a pas d'autre victime.

La zone a ensuite été entièrement bouclée. Un cordon de sécurité a été tendu et quelques dizaines de riverains et passants maintenus à bonne distance par de nombreux policiers, alors que de nombreuses terrasses de café étaient remplies à cette heure de la journée lors du drame. Le parquet de Grenoble doit fournir plus de détails sur les circonstances de ce décès dans la soirée.