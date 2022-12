Un trafic d'animaux sauvages organisé par une jeune toulousaine démantelé

À 22 ans, elle était à la tête d'un juteux trafic d'animaux sauvages, qui vient d'être démantelé. Toulousaine, elle se faisait appeler "la reina de la jungle" sur son compte instagram, où elle postait des photos des animaux à vendre, révèle le Parisien. En un an, elle aurait vendu des dizaines de bêtes.

En un peu plus d'un an, une jeune femme de 22 ans, vivant à Toulouse, a vendu des dizaines d'animaux sauvages pour un montant estimé à plusieurs milliers d'euros, comme l'ont révélé La Dépêche et Le Parisien. Ces espèces étaient protégées et leur vente, interdite en France.

La trafiquante se faisait appeler "La reina de la jungle" sur ses réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram.

Elle y posait d'ailleurs des dizaines de photos de servals, de singes tamarins, mais aussi un renard gris qu'elle décrit en légende comme "disponible à la vente", ou encore des bébés chouettes "pucés, avec tous les papiers" selon elle.

En lien avec des éleveurs frauduleux en Espagne

Selon nos confrères, c'est après avoir remarqué le goût des influenceurs pour les bêtes sauvages que cette jeune femme, passionnée par les animaux, aurait passé le cap.

La jeune femme s'était rapprochée d'éleveurs frauduleux, spécialisés dans les animaux exotiques, basés en Espagne. À chaque vente, elle faisait elle-même le trajet pour ramener l'animal à son nouveau propriétaire.

Elle a finalement été interpellée par les gendarmes, après un an d'enquête d'envergure internationale. Elle a été placée en détention provisoire, vendredi 2 décembre, pour sa participation à un trafic d'animaux en bande organisée.

Les animaux remis à des vétérinaires

Trois de ses clients ont aussi été interpellés la semaine dernière: plusieurs animaux exotiques, des singes, des perroquets, ont été saisis dans leurs domiciles et pris en charge par les services vétérinaires. Les propriétaires seront convoqués plus tard par le procureur, en vue d'une mise en examen.