Une fillette de 8 ans portée disparue dans le Nord, le plan alerte-enlèvement déclenché

Le plan "alerte enlèvement" a été déclenché ce mercredi soir pour retrouver Malek Younes, âgée de 8 ans, disparue dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juin, avenue de la Libération à Dunkerque (Nord). Elle est susceptible de se trouver avec son père, Jamel Younes, 40 ans.

La petite fille a les cheveux longs, noirs et bouclés et des yeux noirs. Son père mesure 1m84, a aussi les cheveux noirs et est de corpulence normale. Il a plusieurs tatouages sur la nuque et sur le poignet.

Il est susceptible de circuler à bord d'une Renault Twingo verte, immatriculée DM 485 GJ.

Si vous apercevez la jeune fille ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Il faut envoyer un mail à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr ou appeler immédiatement le 197.