Vaucluse: une femme tuée de 22 coups de couteau par son compagnon

Une quinquagénaire a été tuée de plusieurs coups de couteau par son compagnon sur le parking de son lieu de travail, ce lundi à Cavaillon (Vaucluse).

Lundi, en fin de matinée, une femme d’une cinquantaine d’années a été tuée de 22 coups de couteau sur le parking de l’entreprise où elle travaille, à Cavaillon, dans le Vaucluse. Quelques heures plus tard, l'homme qu’elle fréquentait depuis plus de deux ans a tenté de se suicider à son domicile. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour meurtre sur conjoint.

Tout commence avec une dispute qui éclate au domicile de cette quinquagénaire, dans la petite commune de Cheval-Blanc. Son compagnon la prend violemment à partie, à tel point que la gendarmerie intervient pour le faire partir.

22 coups de couteau

Cette mère de deux enfants se rend ensuite à son travail, à 5 km de là. Et c’est au moment où elle rentre de sa pause déjeuner, en début d’après-midi, que son compagnon revient à l’attaque. Selon une source policière, il la poignarde à 22 reprises, sur le parking de son entreprise et devant plusieurs témoins, avant de prendre la fuite.

Une fois chez lui, à l’Isle-sur-la-Sorgue, le sexagénaire tente de se suicider. Mais son arme s’enraye et les gendarmes parviennent finalement à l’interpeller. Après un passage à l’hôpital, cet homme, sans antécédents judiciaires, a finalement été placé en garde à vue.