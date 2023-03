49.3 sur les retraites: Sébastien Chenu annonce que le RN va déposer une motion de censure

Dans "Estelle Midi" ce jeudi sur RMC et RMC Story, le député RN Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, annonce que son parti déposera une motion de censure après le déclenchement du 49.3 sur la réforme des retraites.

Le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Emmanuel Macron et le gouvernement ont fini par trancher ce jeudi après-midi et ne soumettront pas le texte au vote à l'Assemblée nationale. La Première ministre Elisabeth Borne engage sa responsabilité, ouvrant donc la voie au dépôt de motions de censure. Dans "Estelle Midi" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Sébastien Chenu assure que le RN déposera sa propre motion de censure et "votera toutes les motions de censure, d'où qu'elles viennent".

"C’est un signe de faiblesse incroyable du gouvernement, qui ne réussit pas à avoir la certitude d’une majorité sur cette réforme des retraites, explique le député du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale. C’est un déni de démocratie incroyable. Ne pas vouloir faire voter les députés sur un texte qui engage les Français, c’est brutal, violent et anti-démocratique. Emmanuel Macron méprise les Français, les représentants des Français. Et il essaye d’imposer aux Français un texte dont personne ne peut pas, même pas une majorité de députés visiblement."

>> Reforme des retraites: suivez notre direct

"Nous voterons les motions de censure des autres, quelles qu’elles soient"

"Bien entendu, avec Marine Le Pen, nous déposerons une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, ajoute Sébastien Chenu. Nous voterons les motions de censure des autres, quelles qu’elles soient. Nous voulons montrer notre détermination. Et nous ne sommes pas sectaires. Nous voterons toutes les motions de censure, d’où qu’elles viennent, quels que soient les bancs. Le président de la République brutalise une nouvelle fois la France."

A l'Assemblée nationale, après le discours d'Elisabeth Borne dans une ambiance chaotique, Marine Le Pen a confirmé le dépôt d'une motion de censure par le Rassemblement national. "C'est un constat d'échec total" pour Emmanuel Macron, a expliqué la présidente du groupe RN, soulignant que la Première ministre "ne peut pas rester" à Matignon.