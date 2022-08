Alexis Corbière: "On aurait souhaité des journées d'été communes à la NUPES"

Invité de la Matinale week-end depuis Blois, où il débattera dans le cadre de l'université d'été du PS, Alexis Corbière, député NUPES-LFI de Seine-Saint-Denis s'est expliqué sur l'accueil de membres du gouvernement dans ces journées d'été qui ne sont pas communes à la NUPES, à son plus grand regret.

"On aurait souhaité des journées d'été communes à la NUPES. On ne peut pas régler tous les problèmes en une seule fois Mais c'est déjà une petite révolution culturelle: on s'invite mutuellement."