Amiante dans les écoles: le nouveau combat de Louis Boyard

Dans "Les indiscrets" du service politique de RMC ce lundi, le nouveau combat du député LFI Louis Boyard contre la présence d’amiante dans les écoles.

L’insoumis Louis Boyard s'apprête à se lancer dans un nouveau combat. Un combat contre l'amiante pour celui que l'on surnomme le "député Tiktok" ou le "député Hanouna". Depuis plusieurs semaines, il est associé à une grande enquête sur la présence de ce matériau, dont les poussières sont cancérigènes, dans les écoles.

Selon cette enquête menée par l'émission de France 5 "Vert de rage", il y aurait de l'amiante dans, au moins, une école sur trois dans le pays. Louis Boyard veut dénoncer un scandale sanitaire qui concerne potentiellement des millions d'enfants.

"Je fais peut-être partie de ceux qui auront un cancer de l'amiante dans 30 ans" expliquait le député LFI à RMC y a quelques jours. Selon lui, quand il était lycéen, une dalle amiantée est tombée du plafond de sa salle de classe.

Comment Louis Boyard compte-t-il s'y prendre? De deux manières. L’une très traditionnelle, en participant à une conférence de presse ce lundi matin, puis en posant ce mardi une question au gouvernement à l’Assemblée, ou encore en réclamant une commission d'enquête parlementaire et même en déposant une proposition de loi. Soit la méthode classique.

Mais aussi en utilisant la méthode Louis Boyard: une forme d'activisme agressif souvent décrié. Comme publier sur les réseaux sociaux des listes avec les noms d'élus dont les écoles de leurs territoires sont concernées par la présence d'amiante.

Il compte aussi aller devant des écoles, là encore potentiellement contaminées, et inciter les profs à exercer leur droit de retrait. En faisant tout ça, il espère ainsi que des centaines d'écoles seront rénovées. Louis Boyard accuse l'Etat et les collectivités locales de faire l'autruche jusqu'ici, alors que ces travaux de rénovations sont très couteux, 8 millions d’euros en moyenne par établissement scolaire.

Des objectifs politiques, aussi

Mais derrière cet engagement, il y a aussi des objectifs politiques, au moins deux. Le premier, c'est de sortir de la période des retraites. Même dans l'opposition, certains estiment qu'il est désormais venu le moment de tourner la page. "On doit accepter d'avoir perdu" confiait un écologiste à RMC, par exemple, il y a quelques jours.

L'autre objectif de Louis Boyard, le benjamin de l'Assemblée, c'est de se montrer crédible. Investir un sujet de fond et tenter de prouver que la gauche s'intéresse à la vie quotidienne des Français, et en particulier ici à celle de leurs enfants.

Une nécessité parce que l'image de son camp est abimée. "Aujourd'hui, on fait plus peur que Le Pen père" dit même un de ses collègues insoumis. "On doit être des jauressiens, pas des petits gauchistes" ajoute le même. Louis Boyard espère aussi sur ce sujet pouvoir travailler avec des députés hors Nupes.