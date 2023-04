Pourquoi Louis Boyard agace dans son propre camp

Louis Boyard, le plus jeune député de l'Assemblée nationale, est aussi l'un des plus controversés. Le débuté Nupes, très actif sur TikTok, n'hésite pas à occuper l'espace médiatique, notamment en allant dans les universités pour tenter de mobiliser la jeunesse.

Le jeune député insoumis Louis Boyard donne le tout pour le tout pour mobiliser et mettre la jeunesse dans la rue. A 22 ans, le benjamin de l’Assemblée, ancien syndicaliste lycéen et chroniqueur, visite une à une les universités du pays. Il est déjà passé dans presque 20 facs depuis le début de l'année. et il sera mercredi prochain dans celle de Grenoble.

Louis Boyard va donc très loin des frontières de sa circonscription du Val-de-Marne. À chaque fois, il y a entre 400 et 700 étudiants dans les amphis. Ses discours et échanges avec les jeunes, aux airs de meetings, font donc le plein. Il faut parfois ouvrir d’autres salles pour accueillir tout le monde, assure un de ses proches. Il est constamment sollicité par des syndicats ou des associations étudiantes.

Mais Louis Boyard, c’est aussi le député avec le plus grand nombre d’abonnés sur TikTok. En effet, ils sont 500.000 à le suivre. “Ce serait une erreur de penser que c’est un juste un gamin excité. Il est tout sauf bête”, reconnaît, micro éteint, un élu macroniste, quand une autre le jalouse pour sa forte présence sur les réseaux sociaux.

Pourtant, Louis Boyard agace beaucoup, y compris dans son propre camp. Certains jugent que les étudiants n’ont pas besoin de lui pour se mobiliser. “Il faut arrêter de croire que Louis Boyard met à lui seul les jeunes dans la rue. Dans certaines universités, il suffit que le kebab du coin soit fermé pour que les étudiants bloquent la fac”, ironise l'écologiste David Cormand.

Soutenu par Jean-Luc Mélenchon

Mais au-delà de ça, c’est surtout la méthode qui dérange. “Organiser un concours en ligne pour bloquer les facs, c’est à mille lieues de ce que devrait être la noblesse de la vie politique", critique un dirigeant socialiste, en référence au blocus challenge qu’il a organisé.

Le même dirigeant qui ajoute, agacé: “Quand on est député, on n'est ni syndicaliste, ni influenceur”. Un député insoumis attaque lui aussi: “Des Louis Boyard, il n'en faudrait pas 75 à l'Assemblée".

Un épisode a d’ailleurs particulièrement agacé au sein de la Nupes. Le mois dernier, les socialistes défendaient un texte pour le repas à 1 euro pour les étudiants et certains l’ont accusé de se l’approprier. Ils l’ont alors rappelé à l’ordre et lui ont demandé de se taire.

Mais ces attaques ne l’atteignent pas vraiment. "Je suis là pour convaincre les jeunes, pas les autres députés", explique Louis Boyard. Une tendance un peu 'loup solitaire' donc, mais il bénéficie d’un soutien de poids, celui de Jean-Luc Mélenchon, le leader des insoumis. Ils ont tenu un meeting ensemble en mars. Les deux s’écrivent ou s’appellent aussi plusieurs fois par semaine. “Il voit en lui le type qui a les codes de la jeune génération, qui arrive à leur parler”, analyse un élu de gauche.

Mais pour combien de temps? Lorsque les micros sont éteints, le jeune député l’assure, il ne compte pas faire de la politique toute sa vie et ne se voit pas, du moins pour l’instant, plus de cinq ans à l’Assemblée.