Aurélien Pradié démis de ses fonctions de n°2 du parti Les Républicains par Eric Ciotti

Après les dissonances sur la réforme des retraites, le n°2 du parti Les Républicains Aurélien Pradié a été démis de ses fonctions par Eric Ciotti, président de LR, ce samedi.

La crise couvait depuis des semaines. Au lendemain de la fin de l'examen de la réforme des retraites au Palais Bourbon, le chef du parti Les Républicains Eric Ciotti a annoncé samedi démettre de ses fonctions son numéro 2 Aurélien Pradié, ouvertement opposé à un pan de la réforme des retraites pourtant soutenue par LR.

"Ses prises de positions répétées (n'étaient) plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine", a justifié le patron des LR dans un communiqué, dénonçant une "aventure personnelle" qui "ne peut se substituer à l'action collective et à l'esprit de responsabilité".