"Autre chose que l'huile sur le feu": Laurent Berger salue les mots d'apaisement d'Elisabeth Borne

Sur RMC-BFMTV, le leader de la CFDT Laurent Berger a réagi ce vendredi matin aux propos d'apaisement de la Première ministre Elisabeth Borne.

La Première ministre Elisabeth Borne semble adopter une posture plus mesurée qu'Emmanuel Macron pour discuter avec les syndicats opposés à la réforme des retraites. Elle assure, dans un entretien accordé au Monde publié ce vendredi, ne pas vouloir "brusquer les choses", ni que les syndicats "sortent humiliés de cette séquence". Le leader de la CFDT, Laurent Berger, estime que cette position est bien plus respectueuse que celle du président de la République Emmanuel Macron.

"Je suis d'accord sur le fait qu'il faut de l'apaisement. Il faut du respect dans la période de conflictualité que nous connaissons. Après, ça ne dit rien de la réforme. Mais c'est autre chose que de mettre de l'huile sur le feu", réagit Laurent Berger sur RMC-BFMTV.

Laurent Berger juge ce message "plus respectueux que celui qui nous est venu de Chine", où se trouve Emmanuel Macron.

"Mais le plus important, c'est: est-ce que cette réforme va s'appliquer ou non?"

Mais le leader de la CFDT ne perd pas en tête, en revanche, son seul objectif: le retrait de la réforme des retraites. "Il y a du respect et de la franchise. Mais le plus important, c'est: est-ce que cette réforme va s'appliquer ou non? La Première ministre a peut-être conscience qu'il se passe quelque chose dans le pays. (...) Je préfère un dialogue apaisé que les petites phrases et la stigmatisation."

Une posture mesurée d'Elisabeth Borne qui ressemblerait à du... Laurent Berger? "Si elle faisait du Laurent Berger, elle n'appliquerait pas cette réforme", lance-t-il en trait d'humeur.

