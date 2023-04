EN DIRECT Retraites: nouvelle journée de mobilisation, avec des manifestations, ce jeudi 6 avril

Cyril Chabanier, président de la CFTC, sur RMC:

"Le dialogue n'est jamais terminé. Hier (mercredi), on est venu parler réforme, mais la Première ministre nous a dit clairement qu'elle ne ferait pas de geste d'apaisement, du moins retirer l'âge de départ. Nous ne pouvions pas tourner la page comme ça, donc nous n'avons pas claqué la porte, mais nous avons dit que la réunion était terminée et nous sommes partis au bout d'une petite heure. "On sent qu'avec le gouvernement, il ne va y avoir de sortie de crise. Le président ne veut pas nous recevoir et la Première ministre ne veut pas bouger. La solution peut venir du Conseil constitutionnel, mais pas du gouvernement. Cette pression sur le gouvernement pourrait payer, mais il n'y a que ça. On compte sur les Sages pour retoquer la réforme. Le combat et la pression dans la rue sont les seuls leviers. Il faut absolument continuer à se mobiliser, car il n'y a que par la force, pacifique, et le combat que ce gouvernement peut bouger."