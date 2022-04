"Bien sûr", Emmanuel Macron peut perdre la présidentielle pour Christophe Castaner

Christophe Castaner, invité de la Matinale Week-End de RMC, estime qu'Emmanuel Macron peut "bien sûr" perdre l'élection et juge qu'il y a une "part de responsabilité" de la majorité dans les scores de l'extrême-droite.

Invité politique de RMC, ce dimanche, Christophe Castaner a estimé qu'Emmanuel Macron pouvait "bien sûr" perdre l'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains. "Par nature, une élection n'est pas jouée d'avance", estime le président du groupe LREM à l'Assemblée National, arguant que ce serait une faute politique d'estimer "que tout serait joué d'avance" et que "l'humilité ne tue pas en politique" au contraire de "l'arrogance".

"L'extrême-droite est un danger"

Il estime que "Marine Le Pen s'est drapée d'une cape de banalité pour masquer ce qu'elle est", c'est-à-dire une candidate avec un "programme d'extrême-droite" où "la question de la fraternité, par exemple, n'existe pas."

"Eric Zemmour et Marine Le Pen sont les deux faces d'une même pièce. Ils ne font campagne que contre Emmanuel Macron. Lui n'a pas cherché a mettre en cause tel ou tel mais a cherché de parler de la France.", a expliqué l'ancien ministre de l'Intérieur.

Une "responsabilité" dans les scores de l'extrême-droite

Il y a cinq ans, Emmanuel Macron souhaitait "tout faire pour qu'il n'y ait plus aucune raison pour voter pour les extrêmes." Christophe Castaner assume qu'il y a "une part de responsabilité" de la majorité dans les scores de l'extrême-droite en France. "On n'a pas tout bien fait", estime-t-il. Mais la clé, pour le patron des députés LREM à l'Assemblée, reste les chiffres du chômage: "on a fait une partie du chemin" explique-t-il pensant que "le plein emploi, c'est désormais crédible."