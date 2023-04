"Ce sont des talibans": le maire de Metz regrette l’annulation du concert de Bilal Hassani

Face aux menaces proférées par des groupes religieux radicaux et extrémistes, le chanteur Bilal Hassani a renoncé à son concert qui était prévu dans une ancienne basilique ce mercredi à Metz. Dans "Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, le maire de la ville, François Grosdidier, dénonce "l’obscurantisme" de ces groupes et souhaite leur dissolution. Il invite Bilal Hassani à reprogrammer un concert à Metz.

Il devait chanter dans une ancienne église, à Metz. Mais face aux menaces formulées par des groupes catholiques traditionnalistes et identitaires, Bilal Hassani et son producteur ont annoncé l’annulation de son concert qui était prévu ce mercredi. Une décision que déplore François Grosdidier, le maire de Metz (ex-LR).

"Je regrette qu’il ait abandonné, explique-t-il dans ‘Apolline Matin’ ce jeudi sur RMC et RMC Story. Je peux comprendre qu’il craignait des violences et je le regrette profondément. Des extrémistes se prétendant du catholicisme mais qui n’avaient rien à voir avec l’Eglise catholique ont décidé de s’opposer à cette organisation de ce concert. Ils ont manifesté et pétitionné contre l’organisation de ce concert. C’est une salle qui est un vieil édifice, qu’on présente souvent comme la plus vieille église de France mais qui est désacralisée depuis 500 ans. C’était à l’origine un élément de thermes romains, donc les Romains se promenaient tout nus dedans. C’est devenu ensuite une église. Et depuis 500 ans, ce n’est plus une église."

Et l’élu assure qu’il aurait tout fait pour garantir la sécurité de Bilal Hassani à Metz. "Ni son agent, ni l’organisateur, n’ont pris soin de contacter la mairie, assure-t-il. Moi-même, j’avais donné toutes les instructions à la police municipale pour protéger le concert et le public. Je ne doute pas que le préfet aurait certainement pris les mêmes dispositions. Mais le concert a été annulé avant même que nous discutions et alors même que j’avais donné des instructions très fermes et très précises aux policiers municipaux pour assurer la protection. Je trouve que la décision a été un peu rapide. Je la regrette. On peut aimer ou ne pas aimer cet artiste, c’est absolument regrettable, dommage, et même scandaleux, qu’un concert puisse être annulé parce que des obscurantistes s’y opposent."

"Bilal Hassani est le bienvenu à Metz"

Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle, a annoncé qu'il allait demander au ministre de l'Intérieur "la dissolution des groupes identitaires à l'origine de ces intimidations", comme Lorraine Catholique, Civitas et Aurora Lorraine. Une démarche soutenue par François Grosdidier. "C’est la compétence du ministère de l’Intérieur, mais ça le mériterait, estime le maire de Metz. Ce sont des groupes qui sont complètement en marge de la République, avec leur discours qui dévoie complètement la religion. Ils ne sont pas laïcs et veulent imposer une forme d’obscurantisme. Ils n’ont rien à voir avec l’Eglise catholique. Ce sont des talibans plus qu’autre chose. Le député est pleinement dans son rôle et je suis d’accord avec lui."

Après cette annulation, François Grosdidier invite Bilal Hassani à reprogrammer une date de concert à Metz. "Je n’accepte pas que des groupuscules extrémistes viennent censurer la vie culturelle à Metz. Et en tant que maire, j’aurais mis et je mettrai toujours tous les moyens municipaux à disposition pour protéger la liberté d’expression. Il est le bienvenu à Metz. Je garantis que la ville de Metz mettra tous ses moyens pour que ça se passe bien. Je ne doute pas que l’Etat les mette également et nous aurons peut-être besoin des deux. Nous devons conjointement faire échec à l’obscurantisme et à l’extrémisme. Ce n’est pas possible qu’il altère et empêche la vie culturelle à Metz, comme partout ailleurs en France."